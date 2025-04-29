Главу МИД Сергея Лаврова перепутали с Леди Гагой в Бразилии – видео

Главу МИД Сергея Лаврова перепутали с Леди Гагой в Бразилии – видео
Сергей Лавров. Кадр: YouTube
Казус произошел в Рио-де-Жанейро

В Бразилии руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергея Лаврова случайно приняли за певицу Леди Гагу. Такую информацию публикует издание "СтарХит".

На просторах интернет-пространства появился ролик, на котором кортеж машин представительского класса движется по улицам Рио-де-Жанейро. Подпись под роликом гласила: "Леди Гага, добро пожаловать в Рио". Как уточняет издание, в одном из автомобилей на самом деле находился российский дипломат, а не американская поп-звезда.

В последние апрельские дни шеф российской дипломатии участвовал в совещании своих коллег из государств БРИКС в Рио-де-Жанейро. Это мероприятие стало частью подготовки к 17-му саммиту объединения.

Резонансная путаница произошла на фоне предстоящего концерта Леди Гаги, который состоится 3 мая на одном из пляжей Рио. Поскольку визит дипломата совпал с приездом артистки, местные жители, заметив кортеж, поспешили отметить в соцсетях звездное прибытие, приняв высокопоставленного гостя из России за знаменитую исполнительницу.

  

К слову, ранее лишившийся российского гражданства комик шуткой ответил ФСБ.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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