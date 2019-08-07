"Мертвый космонавт": тайна гибели группы Дятлова приближается к развязке

Новая версия случившегося подкреплена убедительными доказательствами

Сенсационное заключение в деле туристов перевала Игоря Дятлова сделал уральский исследователь Валентин Дегтярев. Благодаря всего одному снимку, пишет эксперт, можно отыскать ответы на все вопросы.

В открытом доступе есть забракованный следователями знаменитый 34 кадр из архивных фотографий группы. На нем изображена вспышка и нечто напоминающее полную луну. Все, что требовалось от Дегтярева, так это придать снимку правильное положение, и результат не заставил долго ждать.

"На "бракованной" фотографии, руками дятловцев, снято разбитое катапультное кресло и мертвый космонавт в скафандре, – пришел к выводу исследователь, предположив. – Само кресло, видимо, запуталось в стропах парашюта. Ну, а несчастный космонавт погиб во время катапультирования".

Знаток истории дятловцев провел целое расследование. Он отыскал в зарубежных СМИ сведения о гибели 1 января 1959 года космонавта Андрея Миткова, который разбился на полигоне в Астраханской области. Однако проверить информацию ему не удалось, поскольку данные СССР засекречены.

Вот эти обстоятельства и погубили участников экспедиции, полагает эксперт. Не исключено, отмечает он, что туристы стали свидетелями аварии, поэтому прибывшие на место ЧП спецназовцы их убили.

"Убрать тела навсегда убийцы не захотели, а может быть у них, просто, не было на это времени. Поэтому их просто разбросали по разным местам. Следы космической аварии оттуда убрали вертолетами",

– предположил Дегтярев, объяснив следы радиации на одежде погибших крушением ракет. С того дня на одно засекреченное дело в стране Советов стало больше, заключил исследователь.

Напомним, дяловцы были найдены мертвыми в феврале 1959 года. Существует множество различных версий случившегося. Так, смерть туристов связывают с падением челябинского метеорита. Недавно в произошедшем заметили американский след.

