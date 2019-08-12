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Мышцы на ветках: огненные шары изуродовали и убили группу Дятлова

Мышцы на ветках: огненные шары изуродовали и убили группу Дятлова
Фото: www.globallookpress.com
Странному явлению нашли объяснение

В гибели туристов группы Дятлова нет никакого криминала и тем более мистики. Замеченные на фотографиях участников экспедиции огненные шары, вокруг которых ведется столько разговоров, на самом деле имеют природное объяснение.

Ни группа людей, ни отдельный человек не приложил к трагедии руку, говорится в тексте "Похвистнево информ". 

"Геологическая структура Уральских гор имеет в себе кварц, который является пьезозажигательным элементом. А потому нет ничего удивительного в том, что в этой местности достаточно часто встречаются подобные аномалии", – полагает автор материала, аргументируя при этом свою версию.  

В частности, отмечает он, о природном происхождении шаров, которые наблюдаются в тех местах и сегодня, свидетельствуют поверженные огнем деревья и отсутствие следов крови. Также подтверждением данного предположения служат поломанные ветки кедра и фрагменты мышц дятловцев на них. 

Напомним, ранее появление огненных символов связывали с падением челябинского метеорита. Неоднократно в загадочной смерти группы Дятлова обвиняли потусторонние силы. Еще одной причиной случившегося называется нападение солдат, которые убили слишком много знающих туристов. Их тела обнаружены в феврале 1959 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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