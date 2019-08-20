Газ с секретного полигона убил группу Дятлова

Туристы слишком близко подошли к зоне испытаний уникального оружия

Загадка трагедии, случившейся 60 лет назад в Уральских горах, до сих пор не дает покоя многочисленным экспертам-энтузиастам.

Свою версию того, что случилось холодной февральской ночью 1959 года, предложил исследователь Всеволод Шишкин. Он считает, что с 1957 по 1973 гг. рядос с перевалом Дятлова существовала зона испытаний секретного оружия. Военная база была строго засекречена, ее охранял спецназ.

По мнению Шишкина, трагедия произошла из-за того, что туристы попали под действие облака нервно-паралитического газа, которое пришло с базы. У студентов началась паника, они в ужасе выскочили из палатки и побежали по снегу. В итоге все туристы погибли из-за мороза, отмечает znaj.ua.

Исследователь напоминает, что примерно тогда же в том районе погибли несколько охотников-манси, о чем якобы есть запись в прокуратуре. База находилась с противоположной стороны от перевала, и студенты случайно оказались не в том месте не в то время. По словам Шишкина, в 1970 г. полигон был закрыт, а после 1973 года окончательно уничтожен – теперь от него не осталось никаких следов.

В ночь на 2 февраля 1959 г. девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли от неизвестных причин в горах Урала. Тайна перевала Дятлова не раскрыта до сих пор.





