Связали и пытали: раскрыта страшная тайна перевала Дятлова

Фотографии помогли установить печальную истину

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, много времени посвятивший разгадке трагедии, случившейся на перевале Дятлова, пришел к выводу, что в далекую февральскую ночь 1959 года туристы были убиты.

Дегтерев доказал это на примере Зинаиды Колмогоровй – студентки радиофака УПИ, участвовавшей в походе. Следователи пришли к выводу, что Колмогорова замерзла, возвращаясь в палатку на вершине горы, однако Валентин категорически не согласен с этим.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что, хотя на теле студентки были многочисленные прижизненные травмы, в уголовном деле о них нет ни слова. По мнению исследователя, это доказывает, что все материалы были фальсифицированы, чтобы скрыть настоящую причину гибели Зинаиды. Дегтерев утверждает, что Колмогорову не просто убили – ее пытали и связали. Вероятно, девушка смогла освободиться и убежать, однако не сумела спастись.

"Следствие скрыло, что погибшие были убиты. Скрыло факт того, что некоторые из них подвергались жесткому избиению и пыткам при жизни", –

написал эксперт на своей страничке в Сети.

Свои сенсационные выводы Дегтерев сделал на основании фотографий, которые есть в деле о расследовании гибели туристов.

Девять студентов во главе с Игорем Дятловым погибли в горах Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. Загадка их смерти до сих пор не дает покоя многочисленным любителям непознанного.

