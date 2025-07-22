Умер легенда рока Оззи Осборн

Знаменитому певцу было 76 лет

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн ушел из жизни на 77-м году. Об этом стало известно из официального сообщения телеканала Sky News.

По информации источника, музыкант скончался спустя несколько недель после того, как выступил на сцене с бывшими участниками Black Sabbath на большом концерте, который стал для него прощальным. Это событие собрало огромное количество поклонников.

Последние годы жизни популярный артист боролся с болезнью Паркинсона, его состояние постоянно ухудшалось. В конце зимы супруга звезды Шэрон рассказывала, что он уже не способен передвигаться без посторонней помощи, однако его вокальные данные и в конце жизненного пути оставались на высоком уровне.

Группа Black Sabbath была основана в семидесятых годах в Бирмингеме и стала одним из самых влиятельных проектов в истории тяжелой музыки. За десятилетия своего существования коллектив подарил свыше 75 миллионов записей преданным поклонникам по всему миру.

К слову, также недавно стало известно о смерти звезды телесериалов.