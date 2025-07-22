Звезда популярных сериалов Малкольм Уорнер утонул во время отпуска

Смерть актера поразила его поклонников и коллег

Знаменитый американский артист, хорошо известный российскому зрителю по ряду популярных телесериалов, Малкольм Уорнер трагически погиб на 55-м году жизни во время отпуска в Коста-Рике.

Как сообщают зарубежные СМИ, он находился на побережье вместе с семьей на отдыхе. Во время купания его унесло в открытое море сильным течением.

Инцидент произошел неподалеку от пляжа Коклес в провинции Лимон. Сообщается, что в момент происшествия в воде были два человека – одного удалось спасти, его госпитализировали в тяжелом состоянии, а второй, как выяснилось позже, оказался знаменитостью. Причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

Артист родом из Нью-Джерси, однако в юности переехал с матерью в Лос-Анджелес, где и начал свой путь в киноиндустрии. Дебютом стала работа в сериале "Иеремия" в 2002 году, но настоящую популярность он получил благодаря роли Тео в культовом ситкоме "Шоу Косби".

В разные годы актер также появлялся в известных проектах, таких как "Декстер", "Американская история ужасов", "Форс-мажоры" и других.

Смерть артиста стала неожиданным ударом для поклонников и его коллег по творческому цеху. Его работы оставили заметный след в американском телевидении.

Ранее стало известно о смерти знаменитой советской актрисы.