Звезда популярных сериалов Малкольм Уорнер утонул во время отпуска

Всего 54 года: звезда популярных сериалов утонул во время отпуска
Фото: www.unsplash.com
Смерть актера поразила его поклонников и коллег

Знаменитый американский артист, хорошо известный российскому зрителю по ряду популярных телесериалов, Малкольм Уорнер трагически погиб на 55-м году жизни во время отпуска в Коста-Рике.

Как сообщают зарубежные СМИ, он находился на побережье вместе с семьей на отдыхе. Во время купания его унесло в открытое море сильным течением.

Инцидент произошел неподалеку от пляжа Коклес в провинции Лимон. Сообщается, что в момент происшествия в воде были два человека – одного удалось спасти, его госпитализировали в тяжелом состоянии, а второй, как выяснилось позже, оказался знаменитостью. Причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

Артист родом из Нью-Джерси, однако в юности переехал с матерью в Лос-Анджелес, где и начал свой путь в киноиндустрии. Дебютом стала работа в сериале "Иеремия" в 2002 году, но настоящую популярность он получил благодаря роли Тео в культовом ситкоме "Шоу Косби".

В разные годы актер также появлялся в известных проектах, таких как "Декстер", "Американская история ужасов", "Форс-мажоры" и других.

Смерть артиста стала неожиданным ударом для поклонников и его коллег по творческому цеху. Его работы оставили заметный след в американском телевидении.

Ранее стало известно о смерти знаменитой советской актрисы.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
По теме

Названа истинная причина угроз Трампа в адрес России

Лидер не смог вынести унижения

Кремль отреагировал на жесткий антироссийский выпад Азербайджана

Обстановка между двумя странами накаляется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей