Умерла звезда "Служебного романа" Татьяна Егорова

Артистка дожила до почтенного возраста

Ушла из жизни Татьяна Егорова – актриса, писательница и драматург, чье имя навсегда останется в истории советского и российского искусства. Ей был 81 год. Сообщается, что любимица публики завершила свое земное пребывание 21 июля после продолжительной болезни.

Зрители помнят ее по ролям в театре и кино, по живой энергетике и ярким образам. Будущая знаменитость появилась на свет 8 января 1944 года в Москве, окончила Театральное училище имени Щукина, после чего стала актрисой Театра Сатиры.

За ее плечами – более трех десятков кинолент, включая "Служебный роман", "Армавир", "Однажды, двадцать лет спустя" и "Право на прыжок".

Она была не только актрисой, но и талантливым автором – писала повести, эссе, пьесы, а также книги, в которых делилась личными воспоминаниями и размышлениями. Ее уход стал большой потерей для культурной сферы нашей страны.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского режиссера.