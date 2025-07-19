Айза неожиданно раскритиковала Долину и Сябитову

Певица рассказала, что думает о коллегах по шоу-бизнесу

Певица Айза снова обратила на себя внимание, выступив с резкой критикой в адрес Ларисы Долиной и Розы Сябитовой. На просторах интернет-пространства блогер высказалась предельно откровенно, назвав обеих представительниц шоу-бизнеса деструктивными личностями, которых она не желает ни понимать, ни поддерживать. По словам звезды, обе ее коллеги ведут себя как настоящие "нарциссы".

Особенно блогера задело поведение Розы Сябитовой. Она написала, что телеведущая демонстрирует токсичность, и в качестве подтверждения выложила видео с отрывками скандального выпуска "Шоу Воли", где между Сябитовой и ведущим Ильей Соболевым вспыхнул конфликт. Возрастная звезда позволила себе резкое замечание в адрес 42-летнего комика, заявив, что его работа состоит в том, чтобы "мяукать" у нее за спиной.

Журналисты обращают внимание, что конфликт между Сябитовой и Соболевым случился довольно давно, однако Айза решила поднять эту тему сейчас, не объяснив, почему к критике добавила и Ларису Долину. Как отмечают наблюдатели, причина появления такого разгромного поста в ее блоге осталась не раскрытой.