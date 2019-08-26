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Возможного виновника гибели группы Дятлова сняли на камеру

Возможного виновника гибели группы Дятлова сняли на камеру
Кадр youtube.com
Одна из основных версий трагедии подтверждается

Турист, побывавший недалеко от перевала Дятлова, снимал это место. И ему в кадр случайно попало некое существо.

Оно было похоже на что-то среднее между медведем и снежным человеком. Возможно, его тело покрыто густым мехом, что помогает легко передвигаться по заснеженным вершинам гор, пишет VistaNews.

Фото дало повод думать, что одна из основных версий о причинах трагедии – о том, что группа Дятлова погибла от рук йети, – верна. К тому же ранее сообщалось, что у  всех членов группы были переломаны кости, изуродованы лица и тела, а у одной девушки даже исчез язык.

Твердого доказательства, которое могло бы объяснить все обстоятельства тех событий, нет. По другой распространенной теории, местные шаманы решили "наказать" туристов, посетивших их священное место, и напали на группу Дятлова ночью, в обрядных масках, костюмах, вооружившись оружием. А те, спасаясь, разрезали палатку изнутри и выбежали раздетые на мороз, где и попали под лавину, которая замела все следы. 

Произошедшее в 1959 г. на Северном Урале с группой студентов Уральского политехнического института до сих пор являются источником споров и обсуждений. Точно известно только то, что, отправившись в экспедицию, молодые люди погибли при таинственных обстоятельствах: их палатка была разорвана изнутри, а изуродованные, полуголые тела были разбросаны на многие сотни метров от места их ночлега.

Ранее сообщалось, что девушку из группы пытали и убили. Говорилось также, что студенты погибли из-за газа с секретного полигона.

Ученые заявили, что, пока все детали случившегося не будут объяснены, не стоит торопиться с выводами. Тем временем разные догадки и домыслы продолжают распространяться.

Фоторепортаж
Группу Дятлова погубили фанатики
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Полина ДОРОЖКИНА
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