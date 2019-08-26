Возможного виновника гибели группы Дятлова сняли на камеру

Одна из основных версий трагедии подтверждается

Турист, побывавший недалеко от перевала Дятлова, снимал это место. И ему в кадр случайно попало некое существо.

Оно было похоже на что-то среднее между медведем и снежным человеком. Возможно, его тело покрыто густым мехом, что помогает легко передвигаться по заснеженным вершинам гор, пишет VistaNews.

Фото дало повод думать, что одна из основных версий о причинах трагедии – о том, что группа Дятлова погибла от рук йети, – верна. К тому же ранее сообщалось, что у всех членов группы были переломаны кости, изуродованы лица и тела, а у одной девушки даже исчез язык.

Твердого доказательства, которое могло бы объяснить все обстоятельства тех событий, нет. По другой распространенной теории, местные шаманы решили "наказать" туристов, посетивших их священное место, и напали на группу Дятлова ночью, в обрядных масках, костюмах, вооружившись оружием. А те, спасаясь, разрезали палатку изнутри и выбежали раздетые на мороз, где и попали под лавину, которая замела все следы.

Произошедшее в 1959 г. на Северном Урале с группой студентов Уральского политехнического института до сих пор являются источником споров и обсуждений. Точно известно только то, что, отправившись в экспедицию, молодые люди погибли при таинственных обстоятельствах: их палатка была разорвана изнутри, а изуродованные, полуголые тела были разбросаны на многие сотни метров от места их ночлега.

Ранее сообщалось, что девушку из группы пытали и убили. Говорилось также, что студенты погибли из-за газа с секретного полигона.

Ученые заявили, что, пока все детали случившегося не будут объяснены, не стоит торопиться с выводами. Тем временем разные догадки и домыслы продолжают распространяться.