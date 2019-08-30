Тайное станет явным: разгадка смерти группы Дятлова близка

Ждать осталось совсем не долго

В конце этого года – начале следующего будет завершена проверка всех версий гибели туристов группы Дятлова, заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент проведение исследований не закончено, рассказали представители ведомства "Интерфаксу". Сейчас идет проверка трех основных возможных причин трагедии.

В марте следователи выезжали на перевал Дятлова, чтобы собрать дополнительные сведения. Полученная информация поможет сделать выводы.

Ранее в начале года сообщалось, что расследование причин гибели туристов закончат до осени.

В свердловском региональном общественном фонде "Памяти группы Дятлова" отметили, что прокуратура напрасно ограничивается рассмотрением только природных версий. В июле общественники обратились в СКР с просьбой провести расследование уголовного дела по факту гибели туристов. Но ответ из ведомства они пока не получили.

Трагедия на перевале на Северном Урале произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Загадочным образом погибли девять туристов: две девушки и семеро молодых людей, в том числе – руководитель группы Игорь Дятлов.

За прошедшее время каких только причин трагедии не называли. Недавно на камеру сняли возможного виновника гибели туристов. Ранее высказывались подозрения, что молодых людей убили и будто их погубил газ с секретного полигона. Предполагалось, что тайна близка к развязке.