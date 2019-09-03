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Погибших дятловцев вернут на перевал

Погибших дятловцев вернут на перевал
Фото: www.globallookpress.com
Память туристов было решено увековечить в горах

На месте гибели группы Дятлова создадут памятную тропу и установят бюсты погибших. В планах сделать дорогу, которой шли туристы, более безопасной и доступной для всех желающих. Увековечить память участников экспедиции было решено с помощью памятников, которые будут установлены на маршруте.

"Мы планируем обустроить "дятловскую тропу", сейчас занимаемся проектированием. Перевал будет благоустроен, тропа, по которой шли дятловцы, будет отсыпана и маркирована. Опасные участки, где не может пройти машина, сделаем проезжими", – пояснил ТАСС источник.

Недавно появилась информация, что группа Дятлова могла погибнуть из-за редкой северной болезни. Как пишет телеканал "360", ее симптомы заключаются в том, что люди из-за нехватки света и низкой температуры начинают вести себя странно: могут плакать, биться в конвульсиях, а после засыпают.

Девять студентов во главе с Игорем Дятловым погибли в горах Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. Загадка их смерти до сих пор не дает покоя многочисленным любителям непознанного. 

Дарья ПЕТРОВА
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