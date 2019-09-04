Погибшие дятловцы вышли на связь

Туристы появились в соцсетях

Своими глазами увидеть события, случившиеся на перевале Дятлова теперь можно, не отправлясь в Уральские горы.

Новый интерактивный проект "Группа Дятлова. Последняя страница", созданный видеоагентством Ruptly, восстанавливает хронологию похода – там есть все, кроме последней записи в дневнике от 1 февраля 1959 года.

Авторы проекта отправились на перевал Дятлова вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы наконец-то установить точную причину трагедии, случивщейся 60 лет назад. В видеоряде используются фотографии, походный дневник группы и материалы уголовного дела.

Экспертами необычной программы выступили главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин и криминалист Эдуард Туманов, неоднократно бывавшие на месте гибели туристов. Выезжали туда и участники съемочной группы агентства – их материалы используются в проекте. Кроме того, страничка дятловцев появилась в Instagram.

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли в Уральских горах в ночь на 2 февраля 1959 г., напоминает URA.RU. С тех пор были выдвинуты десятки версий, объясняющих, что же привело к смерти студентов.