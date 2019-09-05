Всплыли новые детали страшной тайны

Загадочная гибель туристов группы Дятлова, как никогда, близка к разгадке. Новый журналистский видеопроект пролил свет на произошедшее 60 с лишним лет назад.

Так, один из участников экспедиции обнаружен с пальце во рту. Детективы из видеорасследования объяснили случившееся болевым шоком.

"Он откусил себе палец от невыносимой боли и тут же погиб",

– цитирует специалиста видеоагентство Ruplty.

Испытаниям подверглись и другие туристы. Не исключено, что их подвешивали за ноги и поджигали, уточнили авторы фильма. А руководителя экспедиции Игоря Дятлова, по версии экспертов, заточили в оковы. На это указывают раны на ногах, в районе голени. С помощью чего глава турпохода был обездвижен, неизвестно.

"Ссадины образовались в результате того, что ноги были чем-то связаны. Были какие-то кандалы, либо же они были связаны веревкой, которая на холоде обледеневает", – пояснил эксперт.

У Дятлова также была повреждена тыльная сторона ладони. А это уже говорит о борьбе с кем-то. То есть пленнику, по всей вероятности, пришлось отбиваться от нападавшего.

"Судя по всему, была драка", – заключил собеседник.

Напомним, Дятлов и его подопечные погибли в феврале 1959 года на перевале на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905.