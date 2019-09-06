Было две палатки: в деле о перевале Дятлова всплыла важная улика

Новые детали пролили свет на загадочную историю

Известный исследователь трагедии, случившейся на перевале Дятлова, Валентин Дегтерев предложил интересную трактовку инцидента, случившегося в Уральских горах 60 лет назад.

На своей страничке в Сети Дегтерев напомнил, что в ряде официальных документов упоминалось о двух туристических палатках на склоне горы Хохлачатль. А затем таинственным образом в бумагах осталась всего лишь одна палатка.

"Палатки, во множественном числе! Из базового и, видимо, не базового лагеря. И это не банальная опечатка", –

взволнованно пишет эксперт.

Он подчеркивает, что документ составлялся для ЦК КПСС, поэтому эта информация была проверенной. Дегтерев также ссылается на фотографии, имеющиеся в деле – на них нет общего плана палатки, и внимательный наблюдатель может рассмотреть, что левая и правая часть принадлежат разным по конструкции палаткам.

По мнению нижнетагильского специалиста, туристы из группы Дятлова перед смертью поссорились и разделились – часть из них остались на склоне горы, другие ушли в сторону леса и поставили там вторую палатку.

"Что там происходило дальше мне неведомо, поэтому фантазировать не буду. Ясно, что все люди погибли насильственной и очень страшной смертью", -

к такому выводу пришел Дегтерев.

В ночь на 2 февраля 1959 г. в Уральских горах погибли 9 студентов, которые выли в поход под руководством Игоря Дятлова. Тайна смерти туристов до сих пор не разгадана.