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Было две палатки: в деле о перевале Дятлова всплыла важная улика

Было две палатки: в деле о перевале Дятлова всплыла важная улика
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Новые детали пролили свет на загадочную историю

Известный исследователь трагедии, случившейся на перевале Дятлова, Валентин Дегтерев предложил интересную трактовку инцидента, случившегося в Уральских горах 60 лет назад.

На своей страничке в Сети Дегтерев напомнил, что в ряде официальных документов упоминалось о двух туристических палатках на склоне горы Хохлачатль. А затем таинственным образом в бумагах осталась всего лишь одна палатка.

"Палатки, во множественном числе! Из базового и, видимо, не базового лагеря. И это не банальная опечатка", –

взволнованно пишет эксперт.

Он подчеркивает, что документ составлялся для ЦК КПСС, поэтому эта информация была проверенной. Дегтерев также ссылается на фотографии, имеющиеся в деле – на них нет общего плана палатки, и внимательный наблюдатель может рассмотреть, что левая и правая часть принадлежат разным по конструкции палаткам. 

По мнению нижнетагильского специалиста, туристы из группы Дятлова перед смертью поссорились и разделились – часть из них остались на склоне горы, другие ушли в сторону леса и поставили там вторую палатку. 

"Что там происходило дальше мне неведомо, поэтому фантазировать не буду. Ясно, что все люди погибли насильственной и очень страшной смертью", - 

к такому выводу пришел Дегтерев. 

В ночь на 2 февраля 1959 г. в Уральских горах погибли 9 студентов, которые выли в поход под руководством Игоря Дятлова. Тайна смерти туристов до сих пор не разгадана.

Фоторепортаж
В убийстве группы Дятлова всплыли таинственные записки
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34;
Валентина МАЙОРОВА
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