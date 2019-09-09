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Туристов из группы Дятлова изуродовали перед смертью

Был рукопашный бой: дятловцев изуродовали перед смертью
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Участники спасательной операции рассказали свою версию произошедшего

Уже 60 лет не дает покоя загадочная смерть группы туристов на Урале. По официальной версии, их накрыло лавиной, но участники спасательной операции предполагают и другие варианты развития событий. Один из них уверен, что туристов на перевале избили – об этом свидетельствуют характерные повреждения на телах.

"Четыре трупа были аж в мае обнаружены глубоко под снегом. Но они-то и оказались наиболее травмированными. Это и травмы на лице, и на руках, сбитые казанки пальцев. То есть там настоящий рукопашный бой произошел, в результате которого они получили травмы", – считает участник спасательной операции.

Еще одной странной деталью оказалось то, что Дятлов держал маршрут путешествия в секрете. Согласно ему, они должны были 12 февраля быть в поселке Вижай, а 15 в Свердловске, но так и не дошли до этих точек.

"Маршрут Дятлов утвердил, но маршрутные книжки унес с собой. Были свидетели, которые знали, что они идут на северный Урал, что самой северной точкой их маршрута будет гора Отортен",

цитирует телеканал "Звезда" слова свидетеля.

Правоохранительные органы к таким версиям относятся скептически, их расследование показало, что криминальной составляющей в смерти дятловцев нет.

Напомним, в 1959 году на Урале была найдена группа туристов. Некоторые из них были раздеты, у других были обожжены и изуродованы тела. 

Дарья ПЕТРОВА
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