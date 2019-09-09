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Уже 60 лет не дает покоя загадочная смерть группы туристов
на Урале. По официальной версии, их накрыло лавиной, но участники спасательной
операции предполагают и другие варианты развития событий. Один из них уверен,
что туристов на перевале избили – об этом свидетельствуют характерные повреждения
на телах.
"Четыре трупа были аж в мае обнаружены глубоко под снегом. Но они-то и оказались наиболее травмированными. Это и травмы на лице, и на руках, сбитые казанки пальцев. То есть там настоящий рукопашный бой произошел, в результате которого они получили травмы", – считает участник спасательной операции.
Еще одной странной деталью оказалось то, что Дятлов держал маршрут путешествия в секрете. Согласно ему, они должны были 12 февраля быть в поселке Вижай, а 15 в Свердловске, но так и не дошли до этих точек.
"Маршрут Дятлов утвердил, но маршрутные книжки унес с собой. Были свидетели, которые знали, что они идут на северный Урал, что самой северной точкой их маршрута будет гора Отортен",
– цитирует телеканал "Звезда" слова свидетеля.
Правоохранительные органы к таким версиям относятся скептически, их расследование показало, что криминальной составляющей в смерти дятловцев нет.
Напомним, в 1959 году на Урале была найдена группа туристов. Некоторые из них были раздеты, у других были обожжены и изуродованы тела.
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