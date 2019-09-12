Рассекречены фото с похорон погибших страшной смертью дятловцев

Возможно, редкие кадры помогут разгадать тайну случившегося на перевале

За 60 лет, прошедших с момента гибели группы Дятлова, собралось очень много снимков, вещественных доказательств, личных дневников, воспоминаний и других материалов. Об этом рассказал исследователь Валентин Дегтерев. Он считает, что каждый человек должен видеть и знать все о трагедии, поэтому и выложил в Сети фото экспедиции, обожженных верхушек деревьев и с похорон уральских туристов.

"За последние 20 лет очень многие собирали эту информацию по крупинкам, некоторые из них отдали этому годы своей жизни... Сегодня я опубликую ранее не известные, широкому кругу читателей, фотографии трагедии перевала Дятлова. Только некоторые из них вы могли увидеть в широком доступе, но их тут будет очень немного", – сообщил исследователь.

По его словам, кадры из леса, на которых видны обожженные верхушки деревьев, дают понять, что огонь не имеет никакого отношения к гибели туристов. Следы от пламени очень старые, пояснил Дегтерев.

Он также напомнил, что некоторые "привязывали" данное явление к ядерному взрыву, падению ракеты и даже аварийной посадке НЛО. И заверил, что все это не так – просто во время лесного пожара ветер забросал деревья горящей травой, затем прошел дождь, и пламя потухло само, а верхушки деревьев остались обожженными.

Также исследователь обратил внимание на фотографии с похорон Колмогоровой, Дятлова, Кривонищенко, Дорошенко и остальных туристов. "Снимки дают ощутить весь глубинный смысл этой драмы", – поделился он впечатлениями.

В заключение Валентин Дегтерев подчеркнул, что "это только крохотная часть материала", что у него сейчас есть. И заявил: "Пусть тайна таковой и остается. Ибо все ужасающее очарование этой трагедии в том, что она намного интереснее в своей недосказанности", цитирует "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что авторы проекта "Группа Дятлова. Последняя страница" отправились на место давней трагедии. Стало известно и о решении увековечить память погибших туристов. До этого обещали раскрыть тайну перевала Дятлова в скором времени и был показан снимок возможного виновника трагедии.

В ночь на 2 февраля 1959 г. в Уральских горах погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым. С того времени появились десятки версий о причинах смерти группы.