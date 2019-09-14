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Лишнее тело: секретный кадр указал на причину гибели группы Дятлова

Лишнее тело: секретный кадр указал на причину гибели группы Дятлова
Фото: www.globallookpress.com
Туристов, вероятно, убили

Уральский исследователь Валентин Дегтерев рассмотрел свои архивы по делу о гибели группы Дятлова и обнаружил интересный кадр, на который ранее не обращал внимание. Фото, по мнению уфолога, говорит о том, что со студентами расправились манси.

Снимок он нашел в документах следователя Иванова. На кадре, сделанном где-то в лесу, видимо, ближе к реке, видно тело одного из туристов, однако рядом с ним лежит еще один мертвый человек, одетый в штормовку. Как рассказал исследователь, этого трупа нет в уголовном деле, как и фото. Однако похожий снимок в документах можно найти.

Конспиролог указал на то, что в кадре на дереве видна обрядовая кукла, которая, видимо символизирует умершего человека. Туда якобы приходят поклониться божеству и почтить память члены племени манси. Место это запретное для чужих людей. Уфолог утверждает, что группа Дятлова проникла на эту священную территорию. А манси, чтобы минимизировать ущерб, принесли студентов в жертву, что Иванов скрыл. Дегтерев пишет, что, возможно, число погибших занизили и там были не только члены группы Дятлова. Их гибель, вероятно, расследовали в другом уголовном деле, если его вообще заводили. 

Полина ИВАНОВА
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