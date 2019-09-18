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Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли
Фото: www.globallookpress.com
На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Группу Игоря Дятлова мог убить снежный человек. К такому выводу пришли медики, изучавшие увечья, которые получили жертвы, и знакомый с делом судмедэксперт. Они заявили, что у Семена Золотарева и Людмилы Дубининой ребра были сломаны из-за сдавливания их грудных клеток неким крупным существом. Это бывает, например, при купании грудного ребенка, "когда взрослый сильно сдавливает его и нечаянно ломает ему ребра", пояснил один из специалистов.

Как установило следствие, несколько туристов погибли от холода, а у некоторых обнаружены смертельные травмы неясного происхождения: жуткие переломы ребер, проломленный череп, отсутствие глаз и языка, передает "Комсомольская правда".

Эти увечья вполне мог нанести йети, о существовании которого в тех местах рассказывали местные жители. Некоторые даже утверждали, что видели нескольких снежных людей.И при том, что ни одна из ранее прозвучавших версий не дает ответа, что произошло в горах на Урала 60 лет назад, предположение об убийстве туристов снежным человеком не кажется чересчур фантастическим.

Тому есть несколько подтверждений. В кадр, сделанный путешественником, который недавно побывал у перевала Дятлова, попало некое существо, очень похожее на йети. Да и появление таинственного создания, которое, по словам очевидцев, может напугать видом, вызвать ужас свистом или гипнозом, может объяснить, почему туристы сначала в спешке выбежали из палатки, а потом бросили разведенный костер, у которого можно было спастись от холода. 

Фоторепортаж
В убийстве группы Дятлова поставят точку
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com +3
Полина ДОРОЖКИНА
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