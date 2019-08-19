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Выжгло легкие: появилась новая версия смерти дятловцев

Выжгло легкие : появилась новая версия смерти дятловцев
Фото: www.globallookpress.com
Туристы могли погибнуть из-за окислителей и отряда КГБ

Трагедия, произошедшая на Урале 60 лет назад, до сих пор не дает покоя многим. Один из экспертов выдвинул свою версию произошедшего. Он считает, что фиолетово-черный цвет кожи дятловцы получили из-за азотных окислителей – гептила и меланжа.

Опасные вещества могли находится в пролившемся ракетном топливе, а, значит, туристам удалось подобраться близко к ракете. Окислители являются высококипящими, официально их применение ограниченно из-за опасности.

Как пишет VistaNews, часть топлива пролилась недалеко от привала. Молодые ребята выбежали без одежды из палатки из-за резкого отравления – при распылении азотные окислители буквально выжигают изнутри легкие.

Бежать они бросились в лес, но их тела была найдены в таком положении, как будто туристы возвращаются обратно к привалу. Эксперт предполагает, что им на пути встретился отряд КГБ.

Военные могли заранее о прибытии туристов из-за своего человека в группе. Сдать молодых людей мог Семен Золотарев – самый странный участник группы. До похода он не был знаком с другими участниками похода.  

Именно он и мог передать радиосигнал о местонахождении отряда – Золотарев все время был с фотоаппаратом, под который мог быть замаскирован радиопередатчик.  

Дарья ПЕТРОВА
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