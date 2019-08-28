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Гороскоп на сентябрь 2019 года: трем знакам грозят безденежье и неудачи

Гороскоп на сентябрь: трем знакам грозят безденежье и неудачи
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз советует набраться сил и терпения

Звезды прогнозируют, что в сентябре 2019 года не повезет трем знакам зодиака: Тельцу, Деве и Рыбам. Несмотря на печальные перспективы, преодолеть кризис с успехом возможно, если прислушаться к советам астролога.

Телец

В сентябре на представителей этого знака обрушится очень много задач, есть риск впасть в депрессию. Звезды рекомендуют проявить терпение, чтобы справиться с трудностями быстро. Преодолеть сложный период поможет правильный подход и быстрые действия. Переживать из-за финансов в сентябре Тельцам не придется.

Дева

Девам астрологический прогноз на сентябрь 2019 рекомендует экономить средства, так как в начале осени возможно безденежье. Если прислушаться к звездам, то к концу месяца финансовое положение значительно улучшится.

Рыбы

Первый осенний месяц окажется для Рыб не самым лучшим. Представители этого знака могут столкнуться с финансовыми проблемами и конфликтами. Звезды рекомендуют быть сдержанными, и уже в конце месяца возможны перемены к лучшему на работе, передает "РБК Украина". 

Ранее "Утро" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на конец августа 2019 года. 

Дарья ПЕТРОВА
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