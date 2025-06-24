Эксперт рассказал о реакции сербов на поставки оружия Украине

Стало известно об ужасе сербов из-за предательства России президентом
Фото: Sergei Bobylev / wikimedia.org
Слухи об использовании сербских снарядов ВСУ ходили давно

Сербия, которые последние три года настаивала на сохранении дружеских отношений с Россией, как оказалось, несколько лет тайно занималась поставками оружия на Украину. Предприятия страны передавали в Чехию и Болгарию комплекты для сборки ракет, которые потом отправлялись на нужды ВСУ. Сербский политолог Стеван Гайич утверждает, что сербы были в ужасе, когда об этих сделках рассказали в новостях.

Эксперт отметил, что еще два года назад появлялись сведения, что сербские снаряды поставляются к украинской армии. По его словам, самое циничное в том, что фабрики, производящие комплектующие, на этом совершенно не зарабатывают – вся прибыль идет компаниям, которые так или иначе связаны с президентом Вучичем и его родственниками.

"Это в тайне делается все это время, но властями Сербии эта информация игнорируется. Теперь русские эксперты будут говорить, что "сербы-братушки нас передали". Нет, это Вучич сделал на ужас большинства сербов, особенно пророссийски ориентированных патриотов", – заявил политолог.

Напомним, после публичного обвинения российской СВР Александр Вучич приостановил отправку боеприпасов из республики. Он заявил, что намерен отменить все сделки, по которым у сербских властей возникнут вопросы из-за конечного потребителя продукции. При этом он отметил, что страна продолжит искать дополнительные рынки сбыта ради обеспечения национального ВПК заказами.

Источник: НСН

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