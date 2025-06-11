Буря с небес ударит по России: всплыло жуткое предсказание о судьбе страны

Буря с небес ударит по России: всплыло жуткое предсказание о судьбе страны
Фото: www.unsplash.com
Спастись смогут лишь немногие

На просторах интернет-пространства появилось сообщение о мрачном пророчестве для России, приписываемом святому Анатолию Оптинскому и святителю Игнатию Брянчанинову. Пишут, что эти религиозные деятели предупреждали народ о тяжелых испытаниях, которые предстоят нашей Родине.

В статье говорится, что страна стоит на пороге глобальных изменений, которые сравнили с "бурей с неба", угрожающей "русскому кораблю". Согласно посланиям, выход из беды найдется лишь для тех, кто раскается в своих прегрешениях и будет истово молиться.

Ясновидящий Анатолий предрекал, что после страшных катастроф произойдет великое чудо Господа, когда все "обломки" вновь соберутся, "русский корабль" воссоздастся во всей красе и отправится по своему предназначенному пути.

Пророк Игнатий, как утверждается, подчеркивал, что спасение для нашей страны возможно лишь при искреннем покаянии и отказе от прежней слабости перед соблазнами. Он добавлял, что только если добра в народе будет больше, чем порока, Всевышний проявит милость к стране.

К слову, ранее знаменитый пророк-математик рассказал, как будет развиваться конфликт России с соседним государством.

Источник: Лайф.ру ✓ Надежный источник
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