Польский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в РФ

Власти Польши выступили с резким призывом против России
Картинка: сгенерировано ИИ
В Варшаве продолжают придерживаться русофобской политики

Польские власти в очередной раз выступили с антироссийским заявлением. Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан отказаться от поездок в Россию, сославшись на военные действия на Украине и на то, что Россия официально считает Польшу недружественным государством. Подобные заявления стали уже привычной частью внешнеполитической линии Варшавы, где русофобская риторика сохраняется на протяжении последних лет.

В министерстве также порекомендовали полякам, которые уже находятся на территории России, покинуть страну частным образом. Отдельно подчеркнули, что прямого авиасообщения между двумя государствами сейчас нет, а консульская поддержка ограничена из-за сокращения дипмиссий.

Подобные рекомендации МИД – не первый случай, когда Варшава использует бюрократические инструменты для демонстрации лояльности общей антироссийской линии коллективного Запада. Впрочем, реального влияния на ситуацию они не оказывают, а просто подтверждают курс польских властей на полное разрывание отношений с Москвой.

К слову, ранее между украинским государством и Польшей случился новый конфликт.

Источник: Министерство иностранных дел Польши ✓ Надежный источник
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