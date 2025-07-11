Лавина богатства накроет с головой: кого из зодиака ждет успех до конца июля

Некоторым несказанно повезет

Вторая половина июля обещает особенное везение сразу трем знакам. Для кого-то это будут приятные неожиданности в работе, а самые настойчивые получат солидный финансовый бонус.

Телец

Впереди у Тельцов время денежных поступлений и выгодных сделок. Ваша настойчивость и умение договариваться принесут плоды – предложения, которых вы ждали, появятся сами собой.

Лев

Для Львов наступает период, когда все решится буквально за одну встречу или телефонный звонок. Старые связи принесут неожиданную прибыль, а друзья могут предложить по-настоящему выгодное дело.

ВодолеЙ

Водолеи в июле смогут вдохновиться на новые достижения, а мечты перестанут казаться несбыточными. Не бойтесь проявлять инициативу – звезды сулят успех тем, кто не пасует перед трудностями. Деньги будут приходить стабильным потоком.