Диетолог назвал неожиданные продукты для похудения

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Профессор Франклин Джозеф, который специализируется на вопросах похудения, рассказал, какие пять продуктов являются эффективными помощниками в борьбе с лишним весом. По его словам, они помогают человеку дольше чувствовать себя сытым.
1. Овес. Он богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение. Бета-глюкан в его составе также стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая перепады энергии, вызывающие чувство голода.
2. Чечевица и фасоль, богатые клетчаткой и растительным белком, являются источниками энергии, замедляющими пищеварение. Они дольше перевариваются, что провоцирует выработку гормонов сытости в организме.
3. Морковь, сельдерей, огурец. Их хруст помогают запустить сигналы сытости.
4. Яйца также являются невероятно сытными благодаря высокому содержанию белка.
5. Попкорн без масла и сахара. Все потому, что в нем мало калорий, но много объема. Это отличная закуска, которая кажется сытной, но помогает есть меньше в целом.
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