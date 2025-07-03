Стало известно о смерти Антонова после тяжелой болезни

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Известный российский диктор и радиоведущий Михаил Антонов скончался после тяжелой болезни. Россиянам он известен как голос радио "Комсомольская правда", вел передачи "Дежавю", "Был бы повод" и многие другие.
Как сообщили в редакции, журналисту было 49 лет. В прошлом году в социальных сетях он сообщал, что берет паузу в работе – ему нужно было поправить здоровье. Антонов отмечал, лечение предстоит непростое и долгое. После стало известно, что недуг дал серьезное осложнение – он месяц провел в реанимации и учился ходить заново.
"Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции... Сегодня Миши не стало", – сообщила команда радиостанции.
Ранее стало известно о смерти известного советского артиста Новицкого.
Личные отношения играют большую роль в геополитике