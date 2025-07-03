Стало известно о смерти Антонова после тяжелой болезни

Стало известно о смерти Антонова после тяжелой болезни
Фото: unsplash.com
Состояние мужчины в последнее время оставляло желать лучшего

Известный российский диктор и радиоведущий Михаил Антонов скончался после тяжелой болезни. Россиянам он известен как голос радио "Комсомольская правда", вел передачи "Дежавю", "Был бы повод" и многие другие.

Как сообщили в редакции, журналисту было 49 лет. В прошлом году в социальных сетях он сообщал, что берет паузу в работе – ему нужно было поправить здоровье. Антонов отмечал, лечение предстоит непростое и долгое. После стало известно, что недуг дал серьезное осложнение – он месяц провел в реанимации и учился ходить заново.

"Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции... Сегодня Миши не стало", – сообщила команда радиостанции.

Ранее стало известно о смерти известного советского артиста Новицкого.

Источник: Комсомольская правда
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