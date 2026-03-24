Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к руководству Финляндии с резким призывом пересмотреть антироссийскую политику. По его словам, упрямое нежелание налаживать диалог с Москвой может привести республику к катастрофе.
"Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Россия, разумеется, находится совсем рядом с нами, поэтому мы при желании можем получить нефть и удобрения в мгновение ока", – написал профессор.
Малинен также подчеркнул, что политическое наследие нынешнего руководства Финляндии будет зависеть от того, насколько быстро оно сумеет исправить ситуацию.
Спикер уже предупреждал: закрытие границы с Россией бьет по экономике страны. По его словам, Хельсинки рискует столкнуться с энергетическими трудностями, спадом в экономике и падением деловой активности, а малый бизнес – магазины, кафе, рестораны – окажется под ударом первым.
Граница между Финляндией и Россией закрыта с 2023 года. В стране уже бьют тревогу: малый бизнес в Хельсинки – магазины, кафе, рестораны – оказался под ударом, а улицы, по словам экспертов, рискуют опустеть.
Тем временем в Европе продолжается энергетический кризис. В марте цены на нефть и газ резко подскочили на фоне обострения на Ближнем Востоке. В Москве не раз предупреждали, что отказ от российских энергоресурсов – ошибка, которая обернется для Запада еще большей зависимостью и высокими ценами.
