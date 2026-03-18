Президент Финляндии призвать Европу к возобновлению разговоров с Россией

Иных альтернатив нет, считают в Хельсинки

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз недалек от поворотного момента, когда ему придется возобновлять политический диалог с Москвой. Его слова приводит РБК.

"Я думаю, мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет открыть каналы политического диалога с Россией <...>", – сказал Стубб.

Он добавил, что такой подход требует координации с ЕС и "друзьями".

При этом финский лидер раскритиковал самостоятельные шаги премьеров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана, которые, по его мнению, ведут диалог с Россией без оглядки на остальных членов ЕС. Стубб настаивает на едином подходе государств-членов европейского сообщества.

В ноябре прошлого года Стубб уже говорил, что диалог с Россией является вопросом времени, и не все контакты и "каналы влияния" требуют огласки.

Инициативы о возобновлении диалога звучат и от других европейских лидеров. В начале февраля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал о подготовке технического диалога с Москвой. Однако, как позже писала Financial Times, попытка французских эмиссаров обсудить в Москве роль Европы в будущих переговорах по Украине наткнулась на жесткий отказ помощника президента РФ Юрия Ушакова. По данным дипломатов, ответ был примерно таким: "Извините, вообще нет, не хотим".