Ушаков дал понять, что Москва не обсуждает с Парижем его "право голоса"

Помощник президента России Юрий Ушаков жестко осадил советников Эммануэля Макрона, приехавших в Москву в феврале. Эмиссары пытались выяснить, дадут ли Европе место за столом будущих переговоров по Украине, но нарвались на унизительный отказ.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов, французские советники Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер прибыли в российскую столицу с конкретной миссией – прощупать позицию Кремля по поводу роли ЕС в урегулировании. Однако диалог закончился, не успев начаться.

Ушаков, по данным источников, дал понять: Москва не намерена обсуждать с европейцами их право голоса. Никаких обещаний, никаких гарантий – только жесткое "нет".

Для Парижа и Брюсселя это стало неприятным сюрпризом. Европейские чиновники рассчитывали на диалог, которого не состоялось.

"Ответ Ушакова был примерно таким: "Извините, вообще нет, не хотим, идите <…>", – приводит слова помощника президента России высокопоставленный европейский дипломат.

Теперь в ЕС гадают, когда и в каком формате их позовут к разговору – если в принципе позовут.

До этого Макрон признал зависимость Франции от российских ресурсов, уточнив, что Париж может выбрать других поставщиков урана для диверсификации и безопасности поставок, а также снижения зависимости.