Конфликт рискует выйти далеко за пределы зоны спецоперации

На Западе продолжают активно обсуждать российский ракетный удар по украинским землям с применением комплекса "Орешник". В Польше после этой атаки прозвучали истеричные заявления о возможностях нового оружия нашей страны и вытекающих из этого последствиях для еврогосударств.

Экс-начальник польского Бюро нацбезопасности Станислав Козей заявил, что применение мощного современного комплекса стало не просто военной операцией, а прямым сигналом странам западной военной коалиции и всему ЕС.

По его мнению, Москва таким образом показала, каким оружием располагает и насколько серьезными могут быть последствия дальнейшей эскалации. Россия продемонстрировала Европе и Североатлантическому альянсу наличие практически неуязвимого вооружения, способного поражать цели на огромной скорости.

"Испытывая "Орешник" на Украине, Путин говорит Европе и НАТО: "Берегитесь, у нас есть почти совершенное и частично гиперзвуковое оружие, которое вас достанет", – объявил польский вояка.

Он также признал, что ни у Незалежной, ни у евростран сейчас нет эффективных средств защиты от таких смертоносных систем.

Мощный удар возмездия Армия РФ нанесла после безжалостной атаки всушников по учебному заведению в ЛНР. После трагедии российские войска разгромили объекты, связанные с военным управлением противника.

