Генерал Козей назвал удар "Орешника" посланием Путина для Запада

"Оно вас достанет". Европа вздрогнула после решения Путина по Украине
Конфликт рискует выйти далеко за пределы зоны спецоперации

На Западе продолжают активно обсуждать российский ракетный удар по украинским землям с применением комплекса "Орешник". В Польше после этой атаки прозвучали истеричные заявления о возможностях нового оружия нашей страны и вытекающих из этого последствиях для еврогосударств.

Экс-начальник польского Бюро нацбезопасности Станислав Козей заявил, что применение мощного современного комплекса стало не просто военной операцией, а прямым сигналом странам западной военной коалиции и всему ЕС.

По его мнению, Москва таким образом показала, каким оружием располагает и насколько серьезными могут быть последствия дальнейшей эскалации. Россия продемонстрировала Европе и Североатлантическому альянсу наличие практически неуязвимого вооружения, способного поражать цели на огромной скорости.

"Испытывая "Орешник" на Украине, Путин говорит Европе и НАТО: "Берегитесь, у нас есть почти совершенное и частично гиперзвуковое оружие, которое вас достанет", – объявил польский вояка.

Он также признал, что ни у Незалежной, ни у евростран сейчас нет эффективных средств защиты от таких смертоносных систем.

Мощный удар возмездия Армия РФ нанесла после безжалостной атаки всушников по учебному заведению в ЛНР. После трагедии российские войска разгромили объекты, связанные с военным управлением противника.

Источник: Interia ✓ Надежный источник
