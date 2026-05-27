Варшава не перестает упражняться в русофобии

Польские власти продолжают раскручивать антироссийскую риторику. На этот раз глава местного кабинета министров Дональд Туск открыто заявил, что новое военное соглашение варшавской и лондонской администраций направлено против нашей страны.

Речь идет о договоренностях по углублению связей в сфере обороны между поляками и британцами. В зарубежной прессе пишут, что польский государственный деятель подчеркнул: его родная страна стремится к максимально тесным отношениям с королевством именно в вопросах "защиты от России".

Накануне польский политик сообщил, что документ будет официально подписан в ближайшее время. Таким образом, поляки продолжают активно разгонять тему якобы существования некой опасности со стороны РФ. Ранее аналогичное соглашение варшавская администрация уже заключила с французскими партнерами.

Между тем, российский главнокомандующий Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что не собирается нападать на еврогосударства. Глава нашей страны отмечал, что западные политики регулярно нагнетают обстановку на международной арене, чтобы отвлечь внимание местных жителей от собственных проблем.

