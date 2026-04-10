Шейхи жалеют, что приняли от Зеленского помощь

Украинские специалисты по противовоздушной обороне были приглашены в Объединенные Арабские Эмираты для защиты важных объектов. Однако итог их работы оказался неудачным, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

По данным источника, все пять целей, которые должны были прикрывать украинские ПВО-шники, были уничтожены. Кроме того, зафиксированы попадания зенитной артиллерии по двум небоскребам. Один из ударов пришелся на жилой квартал.

После этих инцидентов украинских "специалистов" попросили покинуть страну. Сообщается, что 21 человек не вернулся домой.

До этого Киев уже пытался предлагать свои "компетенции" странам Персидского залива. Однако после такого громкого провала в ОАЭ желающих нанимать украинскую ПВО станет еще меньше. Местные элиты, судя по всему, сделали выводы и вряд ли захотят рисковать своей безопасностью.

Ранее украинская сторона активно предлагала свои наработки в области ПВО другим государствам, но данный случай может серьезно подорвать доверие к таким инициативам.

До этого Виктор Медведчук заявлял, что визиты Зеленского в страны Персидского залива – это поиск "запасного аэродрома" на случай бегства. По его словам, киевский режим таким образом подыскивает пути для экстренного отъезда и места, где могут быть спрятаны коррупционные средства.