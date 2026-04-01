Медведчук: Зеленский ищет запасной аэродром в арабском мире на случай бегства

"Кровавому клоуну не вывернуться": Зеленскому предрекли бегство в арабский мир
Фото: commons.wikimedia.org
Глава киевского режима пытается подстраховаться

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук убежден, что поездка Владимира Зеленского по странам Персидского залива – не что иное, как подготовка путей для экстренного отъезда. Свои выводы политик изложил в авторской статье.

"Кровавому клоуну не вывернуться, как бы он ни старался, слишком много он везде напакостил, слишком многих обманул, слишком много украл, поэтому и пытается сейчас обустроить запасной аэродром в арабском мире", – написал Медведчук.

По его словам, визиты в Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию выдают места, где, вероятно, спрятаны коррупционные средства. Без этих внушительных тайных счетов, полагает Медведчук, Зеленскому был бы закрыт вход, и его бы в противном случае не стали пускать на порог.

В конце марта Зеленский действительно посетил эти государства, где договорился о военном сотрудничестве. С Катаром и Саудовской Аравией были подписаны оборонные соглашения.

Кстати, недавно украинский лидер уже вызывал раздражение в Германии, позволив себе резкие высказывания в адрес главы оборонного концерна Rheinmetall. Как отметил журналист Алекс Христофору, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, близкий друг Паппергера, вряд ли такое забудет.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
