Юрий Лоза сделал заявление о гуманоидах

Юрий Лоза. Фото: АГН "Москва"
Известный музыкант поделился своим мнением

После публикации рассекреченных материалов ФБР о якобы существовании НЛО и внеземной жизни певец Юрий Лоза тоже прокомментировал тему пришельцев. Артист призвал американские власти показать реальные доказательства существования гуманоидов. Он считает, что пока все подобные истории больше напоминают громкую пиар-кампанию, чем сенсационное открытие.

Знаменитость отметил, что разговоры о внеземной жизни будут оставаться лишь фантазиями до тех пор, пока миру не покажут живого инопланетянина или убедительные материальные подтверждения – мол, одних секретных документов и рассказов очевидцев для этой темы явно недостаточно.

Огромный интерес у публики вызвали материалы ФБР, в которых упоминались свидетельства людей, якобы наблюдавших странные летательные аппараты и их пилотов. В документах, датированных еще 1960-ми годами, говорилось о странных существах небольшого роста – примерно от 107 до 122 сантиметров.

Согласно опубликованным данным, загадочные гуманоиды были одеты в костюмы, похожие на современные скафандры с гермошлемами. Очевидцы утверждали, что поведение этих существ выглядело крайне необычно и не походило на действия обычных людей.

Юрий Лоза призвал относиться к подобным историям спокойнее и вспомнил известную цитату из "Гамлета" Уильяма Шекспира о том, что в мире существует множество вещей, непонятных даже мудрецам. Артист подчеркнул, что именно неизвестность часто становится причиной появления слухов, теорий и мистификаций.

Певец добавил, что пока официальные структуры не предъявят миру неопровержимые доказательства существования инопланетян, он будет считать подобные публикации способом привлечь внимание к теме НЛО.

К слову, ранее Катя Лель обнаружила в себе ДНК пришельцев.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
