Юрий Лоза рассказал, как бросил курить после 25 лет пагубной привычки

Без ломки у поэта-песенника не обошлось

Юрий Лоза вспомнил, как бросал курить: поэт-песенник "смолил" еще с девятого класса. Тогда будущий певец стал жертвой бытующего у подростков мнения, что эта атрибутика обязательна для тех, кто пытается придерживаться брутальности и взрослости.

С тех пор Лоза курил около 25 лет. Понимал, как никотин вредит и как меняются его голосовые связки – и в 40 лет решил отказаться от этой пагубной привычки уже навсегда.

У Юрия был свой способ: он купил много сигарет одной марки и решил постепенно сокращать с двух до одной сигареты в день. В свой день рождения затянулся последний раз – и навсегда отказался.

"С 40 лет я не курю", – признался Лоза.

Музыкант помнил свою ломку первое время после отказа от курения: ему снились даже сны о сигаретах. Юрий принимал препараты, которые помогали ему побороть эту тягу.

