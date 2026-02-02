Лоза объяснил, почему решил стать блогером

Музыкант выступил в неожиданной роли

Певец и музыкант Юрий Лоза неожиданно для многих начал работать в роли блогера: артист стал выпускать собственные ролики, в которых рассуждает о жизни, делится воспоминаниями и рассказывает о том, что стоит за кулисами шоу-бизнеса. Как он пояснил в разговоре с журналистами, толчком послужило огромное количество искаженной информации о нем, которую распространяют некоторые медиа.

Музыкант признался, что устал читать фантазии, которые делают из него "фрика" и человека с причудами. Именно поэтому он решил открыть собственную площадку, где может спокойно и честно говорить о себе, о своем творчестве и своих хитах. В видео он делится историями из музыкальной среды, рассказывает о скрытых механизмах индустрии и вспоминает случаи из личной жизни.

Артист отметил, что зрители уже оценили такой формат. Новоиспеченный блогер утверждает, что один из роликов, где он делился методом быстрого отказа от курения, вызвал большой резонанс – подписчики писали, что попробовали способ и им действительно удалось отказаться от вредной привычки.