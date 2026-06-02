В Японии обнаружили бар буддистских монахов

Фото: t.me/boomers_TV Буддийские монахи в баре.
Многих удивило сочетание религии и алкоголя

В Японии стремительно набирает популярность необычное заведение, где за барной стойкой гостей встречают настоящие буддийские монахи. Сочетание коктейлей, религиозной атмосферы и духовных бесед настолько удивило пользователей интернета, что фотографии и видео из бара быстро разлетелись по социальным сетям.

Необычное заведение предлагает посетителям не только напитки, но и совершенно особую атмосферу. В меню можно найти коктейли с весьма необычными названиями, среди которых "Нирвана в Чистой Земле", "Бесконечные муки Ада" и даже "Любовь с ненавистью, ведущие в преисподнюю". Об этом пишет портал "Ридлайф.ру". 

Однако главная особенность заведения заключается вовсе не в меню. Пока готовится заказ, посетители могут пообщаться с монахами, получить житейский совет или просто поговорить о жизни. Кроме того, гостям предлагают попробовать себя в каллиграфии и познакомиться с элементами традиционной культуры.

Источник: Ридлайф.ру
