Дуа Липа вышла замуж

Девушка наконец-то обрела личное счастье

Одна из самых ярких звезд мировой поп-сцены официально распрощалась со статусом завидной невесты. Дуа Липа связала себя узами брака с британским актером Каллумом Тернером. Торжественная церемония прошла в узком кругу самых близких в британской столице.

Для поклонников знаменитости эта новость стала приятным сюрпризом. Хотя отношения двух звезд давно перестали быть тайной, девушка всегда старалась держать личную жизнь подальше от лишнего внимания и редко делилась подробностями того, что происходит в ее сердце.

Впервые о романе пары заговорили в начале 2024 года. Тогда певицу и актера заметили вместе после одного из светских мероприятий. С тех пор знаменитостей часто видели вместе на модных вечерах и прогулках, а иногда совместные фотографии появлялись и в социальных сетях.

Спустя год отношения вышли на новый уровень. В прошлом году девушка подтвердила помолвку и рассказала, что ее возлюбленный очень серьезно подошел к подготовке предложения. Актер заранее обсуждал выбор кольца с ее близкими, чтобы точно не разочаровать знаменитую избранницу. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

