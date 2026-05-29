Еврозону охватила растерянность

Известный в Британии политолог Александр Меркурис объявил, что евространы очень сильно боятся возможного противостояния с Россией в условиях, если американцы выйдут из игры.

По мнению эксперта, именно этим объясняется крайне нервная реакция многих европейских политиков на украинские события и приближающийся разгром всушников. Британец отметил, что в Европе всерьез опасаются ситуации, при которой вашингтонская администрация резко свернет свое участие в конфликте, а европейцам придется самостоятельно выстраивать отношения с победившей Москвой.

"Европейцам с большой вероятностью придется столкнуться с русскими лицом к лицу", – констатировал политолог.

Аналитик также обратил внимание на позицию США. Он считает, что американские власти стремятся постепенно дистанцироваться от украинского кризиса и уже совсем не заинтересованы в передаче всушникам вооружений, так как ресурсы могут потребоваться американцам в других, более приоритетных для них регионах мира.

По мнению британского эксперта, именно неопределенность относительно дальнейшей поддержки со стороны США становится одной из главных причин истеричного поведение ряда европолитиков.

