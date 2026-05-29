Сбежавшая в Европу Лазарева* пожаловалась на проблемы с деньгами

Жизнь преподала ведущей урок

Бывшая звезда отечественного телевидения Татьяна Лазарева* призналась, что испытывает серьезные финансовые трудности после побега из России и перебазировки в ЕС.

Звезда поделилась, что одним из источников ее дохода сейчас являются винные туры, которые она организует несколько раз в год. Обычно такие поездки проходят один-два раза в течение года и собирают небольшое количество участников.

На очередном интервью у беглянки поинтересовались, действительно ли подобные туры можно считать полноценным заработком или это скорее шутка. В ответ блондинка призналась, что ее финансовая ситуация сейчас настолько удручающая, что даже такой доход имеет для нее значение.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что у ведущей сохранился действующий бизнес в России. Сообщалось, что по итогам прошлого года компания, связанная с беглянкой, получила выручку в размере около 1,3 миллиона рублей.

*внесена в реестр иноагентов, включена в перечень террористов и экстремистов