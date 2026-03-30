Экс-ведущий Первого канала Привольнов собирается запустить свое шоу в Израиле

Антон Привольнов. Фото: Wikimedia Commons
Актер и ютубер планирует пойти работать на местное ТВ

Бывший ведущий программы "Контрольная закупка" на Первом канале Антон Привольнов, который покинул Россию, рассказал о планах на будущее. В видео, опубликованном на YouTube, он заявил, что намерен запустить собственную программу на израильском телевидении.

"Я думаю, лет через семь – я себе даю такой временной промежуток – это все осуществится", – поделился Привольнов.

Сейчас он активно изучает иврит и признается, что перестал бояться языка: "Уже понимаешь, что все это понятно, математически выверено".

Как-то ведущий рассказывал, что в Израиле его часто узнают и припоминают работу на Первом канале. Однажды он даже поругался с незнакомцами, которые кричали ему вслед "Контрольная закупка". При этом Привольнов заявляет, что местные, с его слов, всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту.

О жизни в Израиле Привольнов уже высказывался ранее. В марте он заявлял, что его поражает взаимопомощь в этой стране во время военных конфликтов.

Источник: YouTube
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей