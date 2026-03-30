Экс-ведущий Первого канала Привольнов собирается запустить свое шоу в Израиле

Актер и ютубер планирует пойти работать на местное ТВ

Бывший ведущий программы "Контрольная закупка" на Первом канале Антон Привольнов, который покинул Россию, рассказал о планах на будущее. В видео, опубликованном на YouTube, он заявил, что намерен запустить собственную программу на израильском телевидении.

"Я думаю, лет через семь – я себе даю такой временной промежуток – это все осуществится", – поделился Привольнов.

Сейчас он активно изучает иврит и признается, что перестал бояться языка: "Уже понимаешь, что все это понятно, математически выверено".

Как-то ведущий рассказывал, что в Израиле его часто узнают и припоминают работу на Первом канале. Однажды он даже поругался с незнакомцами, которые кричали ему вслед "Контрольная закупка". При этом Привольнов заявляет, что местные, с его слов, всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту.

О жизни в Израиле Привольнов уже высказывался ранее. В марте он заявлял, что его поражает взаимопомощь в этой стране во время военных конфликтов.