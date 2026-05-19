Пенсионеры продали маску за 150 евро, а антиквар перепродал ее за 4,6 миллиона

Любопытный инцидент произошел во Франции

Во Франции разгорелся громкий скандал вокруг редкой африканской маски, которую пожилые супруги по незнанию продали практически за бесценок. Престарелые французы во время уборки в старом доме нашли необычный предмет и решили избавиться от него, даже не подозревая, какая ценность скрывалась у них в доме.

Супруги предложили находку знакомому торговцу антиквариатом, и тот заплатил им всего 150 евро. Настоящий шок ждал их спустя время. Однажды пенсионеры увидели в прессе новости о том, что та самая маска была продана на престижном аукционе почти за 4,4 миллиона евро.

Как выяснилось позже, речь шла о крайне редкой церемониальной маске тайного общества народа фанг из Габона. Артефакт оказался семейной реликвией – его еще в начале прошлого века привез дед пожилого француза, работавший губернатором в одной из африканских колоний.

Пенсионеры обратились в суд и попытались доказать, что стали жертвами обмана. Они требовали признать сделку недействительной и обвиняли антиквара в мошенничестве.

Однако французский суд встал на сторону коллекционера. Судья указал, что супруги сами не попытались узнать настоящую стоимость находки перед продажей, а их действия назвал проявлением беспечности и легкомыслия. В итоге бывшие владельцы маски не получили ни копейки из огромной суммы, вырученной на аукционе.

