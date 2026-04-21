Ученые раскрыли неожиданную опасность апноэ

Ученые раскрыли неожиданную опасность апноэ
Фото: freepik.com
Чем выше вес, тем больше у человека с патологией страдают мышцы

Израильские исследователи из Университета Бен-Гуриона и Медицинского центра Сорока изучили связь между остановками дыхания во сне и состоянием скелетной мускулатуры. В исследовании участвовали 209 человек, часть из них страдала апноэ (индекс AHI выше 10), часть – нет.

Ученые использовали компьютерную томографию для оценки мышц на уровне T12-L1. Выяснилось, что у пациентов с апноэ плотность мышечных тканей ниже, а мышечный индекс (соотношение массы мышц к росту) – выше. Последнее, впрочем, объясняется не ростом мышц, а увеличением жировой прослойки.

Индекс массы тела (ИМТ) оказался главным фактором. Чем выше вес, тем больше страдают мышцы. После статистической поправки на возраст и ожирение прямая связь между апноэ и плотностью мышц исчезла.

Тем не менее ученые призывают обратить внимание на проблему. Пациенты с апноэ входят в группу риска по развитию саркопении – возрастной потери мышечной массы и силы, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Шведские ученые ранее установили другую опасную связь. Апноэ в сочетании с бессонницей приводит к неуправляемой гипертонии. У людей с обоими нарушениями давление выше 140/90 фиксируется в 10,2% случаев – значительно чаще, чем у тех, кто страдает только от одного из этих расстройств.

Источник: Springer Nature ✓ Надежный источник
