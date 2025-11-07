Невролог перечислила причины повышенной дневной сонливости

Исключить кофе мало: невролог рассказала, что делать при дневной сонливости
freepik.com
Игнорировать такие проблемы крайне опасно

Постоянная сонливость днем может быть не только следствием недосыпа или скуки, но и тревожным сигналом, который подает организм, отметила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Нормальная сонливость днем может пробудиться, лишь когда человек испытывает краткое переутомление, либо пытается бодрствовать после бессонной ночи.

А вот засыпание на ходу, сонливость после нормального отдыха ночью – повод побеспокоиться. Среди наиболее частых причин – обструктивное апноэ, из-за которого человек может перестать дышать на пару секунд (или даже минут), а мозг начинает испытывать дефицит кислорода.

В итоге частые микропробуждения стимулируют активность мозга, что нарушает глубокий сон. Человек чувствует себя разбитым и неотдохнувшим.

При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) у людей замедлен метаболизм, и организм живет в режиме "экономии". Схожая симптоматика соответствует и сахарному диабету, анемии или гиповитаминозу. 

Среди иных причин -факторы психоэмоционального происхождения. Постоянная тревога, астения и депрессия провоцируют дневную сонливость и снижают концентрацию. 

Медик рекомендует обратить внимание на проблему и обратиться к терапевту или сомнологу. Там пациенту проведут обследования и направят при необходимости к эндокринологу, неврологу, назначат анализы и полисомнографию.

Источник: Известия ✓ Надежный источник

Украинцы массово бегут из Европы в Россию: раскрыта причина

Незалежные стали смотреть на многие вещи иначе

Запад латает дыру: в Брюсселе разработали 2 схемы спасения Украины

Европе все сложнее содержать Незалежную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей