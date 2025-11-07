Невролог перечислила причины повышенной дневной сонливости

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Постоянная сонливость днем может быть не только следствием недосыпа или скуки, но и тревожным сигналом, который подает организм, отметила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.
Нормальная сонливость днем может пробудиться, лишь когда человек испытывает краткое переутомление, либо пытается бодрствовать после бессонной ночи.
А вот засыпание на ходу, сонливость после нормального отдыха ночью – повод побеспокоиться. Среди наиболее частых причин – обструктивное апноэ, из-за которого человек может перестать дышать на пару секунд (или даже минут), а мозг начинает испытывать дефицит кислорода.
В итоге частые микропробуждения стимулируют активность мозга, что нарушает глубокий сон. Человек чувствует себя разбитым и неотдохнувшим.
При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) у людей замедлен метаболизм, и организм живет в режиме "экономии". Схожая симптоматика соответствует и сахарному диабету, анемии или гиповитаминозу.
Среди иных причин -факторы психоэмоционального происхождения. Постоянная тревога, астения и депрессия провоцируют дневную сонливость и снижают концентрацию.
Медик рекомендует обратить внимание на проблему и обратиться к терапевту или сомнологу. Там пациенту проведут обследования и направят при необходимости к эндокринологу, неврологу, назначат анализы и полисомнографию.
Незалежные стали смотреть на многие вещи иначе