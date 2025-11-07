Невролог перечислила причины повышенной дневной сонливости

Игнорировать такие проблемы крайне опасно

Постоянная сонливость днем может быть не только следствием недосыпа или скуки, но и тревожным сигналом, который подает организм, отметила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Нормальная сонливость днем может пробудиться, лишь когда человек испытывает краткое переутомление, либо пытается бодрствовать после бессонной ночи.

А вот засыпание на ходу, сонливость после нормального отдыха ночью – повод побеспокоиться. Среди наиболее частых причин – обструктивное апноэ, из-за которого человек может перестать дышать на пару секунд (или даже минут), а мозг начинает испытывать дефицит кислорода.

В итоге частые микропробуждения стимулируют активность мозга, что нарушает глубокий сон. Человек чувствует себя разбитым и неотдохнувшим.

При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) у людей замедлен метаболизм, и организм живет в режиме "экономии". Схожая симптоматика соответствует и сахарному диабету, анемии или гиповитаминозу.

Среди иных причин -факторы психоэмоционального происхождения. Постоянная тревога, астения и депрессия провоцируют дневную сонливость и снижают концентрацию.

Медик рекомендует обратить внимание на проблему и обратиться к терапевту или сомнологу. Там пациенту проведут обследования и направят при необходимости к эндокринологу, неврологу, назначат анализы и полисомнографию.