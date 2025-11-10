Ученые рассказали, что происходит в мозге при недосыпе

Качественный сон очень важен для здоровья

Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что происходит с мозгом при недосыпании. Оказалось, что он самопроизвольно "перезагружается", пытаясь очиститься от накопленных отходов даже тогда, когда человек не спит.

Обычно во время глубокого сна по мозгу проходят волны спинномозговой жидкости, вымывающие продукты обмена. Но если человек спит мало, этот процесс запускается днем. Это происходит в моменты, когда внимание ослабевает – мозг буквально "выключается".

В исследовании участвовали 26 добровольцев, которых обследовали после нормального сна и после бессонной ночи. Исследователи заметили: когда человек терял концентрацию, через мозг проходила волна жидкости, имитирующая ночное очищение.

Таким образом, при недосыпе мозг пытается компенсировать нехватку отдыха, устраивая короткие "чистки" прямо во время бодрствования. Этот процесс тесно связан с моментами рассеянности и падения внимания. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

По мнению исследователей, за механизм отвечает особая система, регулирующая и умственную активность, и физиологические функции. Недосып, по сути, заставляет мозг работать в аварийном режиме – чтобы не дать себе "захлебнуться" собственными токсинами.

