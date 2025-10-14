Один популярный продукт может вызвать рак кишечника

Ученые советуют быть предельно внимательными

Ученые предупредили: длительное хранение воды в пластиковых бутылках может быть опасным для здоровья. Риск исходит не от самой воды, а от тары, в которой она находится. Пластик со временем разрушается, и его микрочастицы могут попадать в жидкость.

Уточняется, что срок годности на этикетке обычно относится именно к бутылке. После его истечения вода не портится, но материал начинает выделять микропластик – невидимые частицы, которые способны накапливаться в организме. По данным исследований, человек ежегодно может поглощать десятки тысяч таких частиц.

Микропластик уже обнаруживали в легких, крови, плаценте и грудном молоке. Ученые связывают его воздействие с повышенным риском развития рака кишечника, нарушениями работы мозга и снижением фертильности.

Особенно опасно хранить бутылки на солнце: под действием тепла пластик разрушается быстрее, а вкус воды становится неприятным. Эксперты советуют не пить воду из старых бутылок и не использовать их повторно – это может привести к непоправимым последствиям. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее ученые обнаружили природный эликсир против старения.