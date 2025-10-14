Один популярный продукт может вызвать рак кишечника

Один популярный продукт может вызвать рак кишечника
Фото: www.unsplash.com
Ученые советуют быть предельно внимательными

Ученые предупредили: длительное хранение воды в пластиковых бутылках может быть опасным для здоровья. Риск исходит не от самой воды, а от тары, в которой она находится. Пластик со временем разрушается, и его микрочастицы могут попадать в жидкость.

Уточняется, что срок годности на этикетке обычно относится именно к бутылке. После его истечения вода не портится, но материал начинает выделять микропластик – невидимые частицы, которые способны накапливаться в организме. По данным исследований, человек ежегодно может поглощать десятки тысяч таких частиц.

Микропластик уже обнаруживали в легких, крови, плаценте и грудном молоке. Ученые связывают его воздействие с повышенным риском развития рака кишечника, нарушениями работы мозга и снижением фертильности.

Особенно опасно хранить бутылки на солнце: под действием тепла пластик разрушается быстрее, а вкус воды становится неприятным. Эксперты советуют не пить воду из старых бутылок и не использовать их повторно – это может привести к непоправимым последствиям. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее ученые обнаружили природный эликсир против старения.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
По теме

Генсек НАТО отпустил неловкую шутку про российские "Лады"

Политик попытался рассказать анекдот, но потерпел фиаско

В России сделали важное заявление о новой волне мобилизации

Инициатива Минобороны о привлечении резервистов на службу породила много слухов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей