Один доступный продукт способен снизить уровень холестерина в крови

Эксперты поделились результатами недавних исследований

С годами бороться с высоким уровнем холестерина становится все сложней. И огромную роль в этом всегда играет правильное и сбалансированное питание. Однако, как утверждают врачи, существуют продукты, способные оказывать дополнительную помощь в улучшении показателей.

Согласно последним исследованиям специалистов, употребление двух яблок в день помогает снизить уровень холестерина людям, у которых наблюдается его умеренное повышение. Важно есть фрукт с кожурой, поскольку там содержится больше всего клетчатки, помогающей улучшить состояние здоровья.

При этом эксперты отмечают, что регулярное употребление яблок помогает снизить уровень холестерина на 4% – эффект не такой высокий, как в случае приема лекарственной терапии. Тем не менее, продукт в любом случае будет очень полезен в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

"Уже известно, что диета из цельных продуктов с высоким содержанием клетчатки снижает риск ряда заболеваний, включая рак и болезни сердца", – подчеркнули врачи.