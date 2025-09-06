Один доступный продукт способен снизить уровень холестерина в крови

Один доступный продукт способен снизить уровень холестерина в крови
Фото: unsplash.com
Эксперты поделились результатами недавних исследований

С годами бороться с высоким уровнем холестерина становится все сложней. И огромную роль в этом всегда играет правильное и сбалансированное питание. Однако, как утверждают врачи, существуют продукты, способные оказывать дополнительную помощь в улучшении показателей. 

Согласно последним исследованиям специалистов, употребление двух яблок в день помогает снизить уровень холестерина людям, у которых наблюдается его умеренное повышение. Важно есть фрукт с кожурой, поскольку там содержится больше всего клетчатки, помогающей улучшить состояние здоровья. 

При этом эксперты отмечают, что регулярное употребление яблок помогает снизить уровень холестерина на 4% – эффект не такой высокий, как в случае приема лекарственной терапии. Тем не менее, продукт в любом случае будет очень полезен в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

"Уже известно, что диета из цельных продуктов с высоким содержанием клетчатки снижает риск ряда заболеваний, включая рак и болезни сердца", – подчеркнули врачи.

Источник: HuffPost

Военные для Украины — готовы: фон дер Ляйен сделала грозное заявление

Европейцы продолжают накалять обстановку

Азербайджан вступил в войну с Россией: появились доказательства

Республика начала тайно оказывать военную помощь российскому противнику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей