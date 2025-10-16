Ученые назвали способ поднять настроение во время простуды

Как поднять настроение во время простуды
Фото: www.unsplash.com
Болезнь всегда сильно расстраивает

Ученые из Кардиффского университета выяснили, что мятные леденцы способны не только освежить дыхание, но и улучшить самочувствие во время простуды. Они помогают человеку стать внимательнее и поддерживают настроение, когда болезнь мешает сосредоточиться.

Исследователи наблюдали за 81 студентом на протяжении десяти недель. У части участников развилась легкая простуда, и их разделили на группы: одним дали мятные леденцы, другим – ириски, а третьи остались без сладостей.

Для сравнения аналогичный эксперимент провели и со здоровыми студентами. После этого все участники прошли тесты на концентрацию, скорость реакции и эмоциональное состояние.

Результаты показали, что при простуде человек становится менее внимательным и реагирует медленнее. Но у тех, кто ел мятные конфеты, показатели заметно улучшились. Ученые считают, что мята смягчает неприятные ощущения в горле и носу, а это помогает мозгу легче справляться с недомоганием. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Кстати, ранее ученые нашли природный эликсир от старости.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
