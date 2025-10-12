Названы лучшие продукты для мужчин в осенний период

Названы лучшие продукты для мужчин в осенний период
Фото: freepik.com
Их следует регулярно включать в повседневный рацион

С наступлением холодом в первую очередь начинает страдать иммунитет. Однако правильное питание способно снизить удар по организму. Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие продукты будут особенно полезны для мужчин в осенний период.

Медик утверждает, что в свой рацион нужно обязательно включить тыквенные семена, орехи и яйца. Все дело в том, что в них содержится много цинка, оказывающего благоприятное влияние на уровень тестостерона в организме. Дополнительно минерал способствует укреплению иммунитета. 

Также обязательно нужно употреблять говядину, баранину и свеклу – они хорошо сказываются на кровообращении и обменных процессах. Дополнительно это улучшает работу внутренних органов, в особенности мозга. 

Чеснок, имбирь и чили способствуют разжижению крови и помогают бороться с воспалениями. Еще очень полезными будут грибы и розмарин – они поддерживают иммунитет и защищают клетки от старения.

Источник: Telegram

